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طالب آمر منطقة سبها العسكرية اللواء المبروك الغزوي اللواء السادس مشاة ومجلس قبائل التبو سبها التدخل لإيقاف إطلاق النار.

وشدد الغزوي في تعليماته على ضرورة إيقاف إطلاق النار الذي أدى إلى إصابة الأبرياء ووفاة البعض منهم وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة التي تخدم المواطن وتؤثر على حياته اليومية مايعد اعتداء على الأمنين في مدينة سبها.

وطالب آمر منطقة سبها العسكرية بسحب جميع القناصين من الأماكن المتمركزين بها وفتح جميع الطرقات المغلقة فورا، وأن يكون وقف إطلاق النار ساري المفعول اعتبارا من اليوم الخميس 10 مايو 2018.

وكلف الغزوي، القوة المكلفة من الكتيبة 160 مشاة بالإشراف على وقف إطلاق النار بضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وتشهد مدينة سبها اشتباكات مسلحة عنيفة حيث سقطت بعض القذائف على منازال المدنيين في مناطق الاشتباكات وتسبب في مقتل عدد من الأبرياء والأضرار في المباني وممتلكات الواطنين، كما تسببت في انقطاع الإنترنت عن المدينة إثر تعرض مبنى الاتصالات الرئيسي والذي يحوي معدات لجميع شركات الاتصالات يوم أمس لسقوط عدد من قذائف الهاون وأدت الانفجارات الى تدمير وأضرار بالمعدات الخارجية.

وكشفت إِحدى عناصر التمريض في قسم العناية الفائقة في مركز سبها الطبي أن قسم العناية استقبل عدد 2 قتلى الأربعاء إثر إصابتهم بأعيرة نارية.

وأوضحت عنصر التمريض بحسب صفحة مركز سبها الطبي على فيس بوك أن حنين حسين تبلغ من العمر 18سنة من سكان منطقة الثانوية دخلت للقسم بسبب عيار ناري في القلب وعلى إثر هذه الإصابة فارقت الحياة.

وأشارت إلى أن الشاب مرعي مسعود يبلغ من العمر 33 سنة دخل لقسم العناية جراء إصابته بعيار ناري في الرأس مما أدى ألى وفاته، موضحة أنهم ضحايا مايدور في المدينة من إنفلات أمني.

وأفادت أن مركز سبها الطبي يستقبل ضحايا هذا الإنفلات الواقع داخل المدينة بشكل شبه يومي حيث أكد قسم الحوادث في المركز بأنه استقبل الثلاثاء جثة مجهولة الهوية تم إحضارها للمركز من قبل أفراد الشرطة.

وذكرت أنه تم التعرف على الجثة فيما بعد ، وهي لرجل يبلغ من العمر 60 عاما سوداني الجنسية وعلى جسده آثار التعذيب.