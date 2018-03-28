أخبار ليبيا 24 – خاص

أنتقد رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجرارى، قرار المجلس الرئاسي رقم 363 /2018، القاضي بإستيراد سلع مقابل رسم التحصيل.

ووصف الجراري، خلال تصريح لـ “أخبار ليبيا 24” ، القرار بأنه مجحف وغير مدروس وعدم أخذ رأى أتحاد غرف التجارة والصناعة، ومجلس رجال الأعمال.

وأضاف الجراري، أنه لاتوجد ثقة بين المورد والمصرف المركزي، متسائلا عن ماهو الضمان للمصدر من خارج ليبيا لضمان حقه ووصول ثمن السلع إليه بعد وصولها الى الموانئ الليبية.

وطالب رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، أن يكون الاستيراد مقابل فتح إعتمادات وتغطيته من قبل المورد كاملة نقدا للمصرف ولا يتم الإبراق إلا بعد وصول السلع للموانئ والكشف عليها جمركيا وصحيا.