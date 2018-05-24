أخبار ليبيا24

دعت اللجنة العليا للإفتاء في الحكومة الليبية المؤقتة من أسمتهم بـ “الخوارج” ومن اغتر بهم في درنة، بأن يُلقوا سلاحهم ويكفوا أيديهم وأن يتقوا الله وألا يتمادوا في ضلالهم.

وأكدت اللجنة في بيان لها حول أحداث درنة “أن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، وأن على الخوارج ومن اغتر بهم ألا يكونوا عونا لأعداء الله منفذين لمخططات الغرب التي تهدف إلى إفساد عقائد المسلمين وتخريب بلدانهم وإزهاق أرواحهم”.

وطمأنت اللجنة في بيانها، أهالي درنة، بأنهم سيتخلصون عما قريب من تلك الجماعات التي عاثت في مدينتهم فسادًا، محذرة من التعاطف مع أولئك المنحرفين أو مساعدتهم على الهروب أو الاختباء.

ومن جهته، كان قد أكد آمر غرفة عمليات عمر المختار اللواء سالم الرفادي في تصريحات صحفية – أنه لا يفصلهم عن مدينة درنة سوى 3 كم، لافتًا إلى سيطرة القوات المسلحة العربية الليبية على منطقة “الشيشمات” ومحيط مقبرة الفتايح.

هذا وأعلن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، أنهم أصبحوا على مقربة من تحرير درنة بعد أربع سنوات من الكفاح للقضاء على زمر الخوارج من أهل الضلال والتكفير الذين أساءوا إلى الدين وأفسدوا في الأرض واستهدفوا الأرواح والأعراض، لتعود درنة إلى حضن الوطن.

وأمر حفتر، قوات الجيش بأن يعاملوا كل من يعلن تسليم نفسه أو يقع أسيرًا في أيديهم بالحسنى؛ قائلًا : “صوّبوا بنادقكم ونيران مدافعكم نحو زمر الإرهاب دون سواهم حتى يكتب الله لكم النصر”.

وأهاب القائد العام للقوات المسلحة بالعائلات التي انضم أبناؤها إلى التنظيمات الإرهابية، أن يتوجهوا سريعًا لهم بالنصيحة وبكل الوسائل الممكنة، لتسليم أنفسهم للجيش لضمان محاكمة عادلة، وسيكون تسليم أنفسهم عاملاً مساعدًا لتخفيف العقوبة أو رفعها عنهم.

يشار إلى أن القوات المسلحة كانت أعلنت أمس الأربعاء السيطرة على “المقبرة ومنطقة الكاوه و محطة التحلية و مدرسة 10 مارس” في منطقة الفتايح شرقي المدينة.

وأكد مصدر مطلع أنه لم يعد لتلك الجماعات الإرهابية في منطقة “الفتايح” إلا مناطق صغيرة وسيتم التعامل معها من قبل القوات المسلحة.

وأوضح المصدر أنه لا صحة لما يشاع من أخبار حول السيطرة على منطقه الساحل الشرقي وحي 400 المتاخم له والتي تتمركز بها عناصر المجلس “المنحل” وتستغله لاستهداف النقاط والتحركات العسكرية للقوات المسلحة.

وأشار المصدر إلى أن الوحدات العسكريه استمرت في ضغطها الناري المتقدم على عناصر مجلس شورى مجاهدي المنحل باتجاه ” المشتل و المقبره ” في منطقة الفتايح شرقي المدينة.

وأفاد أن عناصر مجلس الشورى حاولت تعزيز مجموعاتها التي تحاول منع تقدم القوات المسلحة باتجاه المقبرة و المشتل في منطقة الفتايح بعدد من الآليات ودبابة.