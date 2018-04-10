أخبار ليبيا 24

أحبط العاملون في جمارك مطار امعيتيقة، مساء الأحد، محاولة تهريب عملة صعبة كانت بحوزة أحد المسافرين المتجهين إلى مدينة اسطنبول التركية.

وتقول المعلومات المتوفرة عن القضية أن معلومة وردت لأحد الأعضاء المكلفين بالعمل بمركز جمارك مطار امعيتيقة الدولي، وبعد التأكد من صحة المعلومة تم التوجه إلى الطائرة المتجهة إلى اسطنبول وضبط حقيبة لأحد المسافرين تحتوي على 914 ألف يورو.

ولفت المصدر إلى أن الجهات المختصة اتخذت الإجراءات القانونية حيال الشخص والمبلغ المضبوط.

وتعيد الواقعة إلى الأذهان العلاقة الغامضة التي تجمع بين من مطار امعيتيقة وتركيا، ففي ديسمبر الماضي هاجمت كتيبة “البقرة” التابعة لتنظيم القاعدة المطار واشتبكت مع قوة الردع الخاصة، وقد أفادت التسريبات الصحفية حينها أن الكتيبة المهاجمة كانت تنوي إدخال إرهابيين من تركيا فارين من سوريا والعراق إلى العاصمة الليبية طرابلس.

ونقلت التسريبات عن مصدر خاص أن أهداف الهجوم على مطار امعيتيقة تمت لتسهيل دخول مجموعة إرهابية عبر تركيا إلى ليبيا، مؤكدة أن الهجوم خطط له منذ أسبوعين.

وبالعودة إلى تهريب الأموال عبر المطار إلى تركيا فقد سجلت عدة حالات مشابهة إحداها في مارس 2016 حين سلمت كتيبة أمن وحماية مطار امعيتيقة مضبوطات إلى مصرف ليبيا المركزي كوديعة بعد حجزها الأسبوع الماضي داخل طائرة تابعة لشركة الخطوط الأفريقية كانت متجهة إلى اسطنبول.

وقال مصدر بجهاز حماية مطار امعيتيقة إن تلك المضبوطات كانت عبارة عن 1.7 مليون يورو وأكثر من 500 ألف دولار و”333″ كيلو من الذهب، مضيفا أن كتيبة حماية المطار تواصلت مع مكتب النائب العام الذي أحال ملف القضية إلى جهاز مكافحة التهريب والمخدرات بتاجوراء للنظر في القضية.

بينما ذكرت كتيبة أمن وحماية مطار امعيتيقة في صفحتها على فيسبوك، أنها ضبطت مجموعة حاولت تهريب أموالا وسبائك ذهبية، بعد تلقيها بلاغا من موظفين بشركة الخطوط الإفريقية.

ولم يتم الكشف عن الجهات التي كانت تلك الأموال والسبائك متوجهة إليها أو الأشخاص المتورطين في العملية سواء في داخل ليبيا أو في تركيا.