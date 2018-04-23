أخبار ليبيا 24 – خاص

أفاد مدير الأمن بطبرق العقيد ميلود جواد لأخبار ليبيا 24 أنهم عثروا على كميات من نبات الخشخاش المخدر بأحد الفضاءات بالمدينة، فيما أكدت مصادر خاصة أن النبتة وجدت بكميات كبيرة قبل يومين في أرض فضاء خلف مبنى شرطة النجدة بمدينة طبرق.

وأضاف جواد أنهم أخذوا عينة من النبتة وتم تسليمها لمركز الخبرة القضائية وهم في انتظار النتيجة المخبرية للتخلص منها، محذراً من خطورتها وتسببها بالجنون لمن يتعاطاها.

ولم يبين مدير أمن طبرق ما إذا كانت الكمية المكتشفة قد نبتت بشكل طبيعي أو أنه قد جرى زراعتها.

وسبق للدوريات الأمنية التابعة لمديرية أمن طلميثة أن عثرت مصادفة، منتصف أكتوبر الماضي، على مساحة كبيرة من نبات الخشخاش في أرض قريبة من شاطئ البحر دون معرفة زارعيها.

وقال آمر التحقيق في مركز طلميثة إبراهيم جمعة، إن النبتة المخدرة قد نمت على مساحة كبيرة من الأرض وبشكل مريب جدا، وأن الدوريات الأمنية سارعت إلى جرفها وحرقها بعد أن كانت جاهزة للقطف.

ولم تكشف التحقيقات عن هوية زراعي النبتة في طلميثة.

لكن آمر التحقيق لفت إلى أن مواطناً من المنطقة حضر إلى المركز وقال إنه عثر على مادة يشتبه في أنها الخشخاش في مكان به مجاري لمياه الصرف الصحي والقمامة، تضررت منها أغنام له كانت ترعى قريباً منها .

ولخطورة نبات الخشخاش الذي تستخرج منه مادة الأفيون سارعت مديرية أمن طلميثة حينها إلى القيام بحملات توعية في المنطقة عبر مكتب الأوقاف والحكماء وفي المدارس العامة للتعريف بمخاطر هذا النبات المخدر،خشية أن يكون هناك بؤر زراعية غير مكتشفة بعد.

ويعتبر نبات الخشخاش خطيراً بسبب استخراج مادة الأفيون منه، ويزرع في ما يعرف بدول المثلث الذهبي “باكستان، أفغانستان، إيران” ودول المثلث الذهبي “تايلاند، لاوس، ميانمار” ودول الممر الذهبي “دول آسيا الوسطى المكسيك، الهند، لبنان، كولومبيا”.