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عثر أعضاء مركز شرطة العقيلة شرقي راس لانوف على حزام ناسف كان مجهزا للتفجير بعد ان قاموا رجال الامن وبعض المواطنين بمحاولة حرق النفايات القريبة من مركز شرطة العقيلة والتي يقوموا مواطنين برميها بشكل دوري بالقرب من المركز .

وقال آمر مركز شرطة العقيلة الرائد مفتاح المشيطي إن أفراد الهندسة العسكرية قاموا بتفكيك الحزام بعد مناشدة من أعضاء الشرطة .

وأضاف المشيطي أن رجال الأمن حاولوا إخفاء الأمر من أجل القبض على الفاعل إلا أن المواطنين تداولوا المعلومة في المنطقة مما أفسد عملية التخطيط والقبض على الفاعل.

وأشار آمر المركز إلى أن وضع الحزام الناسف قرب البوابة يعتبر ردة فعل متوقعة من الإرهابيين خاصة بعد وقوف رجال الشرطة في مركز العقيلة في حرب الهلال النفطي الأخيرة بجانب القوات المسلحة كما قاموا رجال الأمن بالقبض على بعض الإرهابيين وإحالتهم إلى جهات الاختصاص في الأسابيع السابقة.

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