إخبار ليبيا 24 – خاص

عثرت مجموعة من الباحثين يطلق عليهم “أصدقاء المتحف”، على قطع أثرية خلال رحلة استكشافية في مناطق تبعد عن مدينة طبرق بحوالي “70 كيلومتر” شرقا.

وقال منسق الإعلام بمتحف طبرق محمد الصاوي في تصريح خاص لـ “أخبار ليبيا 24″ اليوم الخميس، إن بعض هذه القطع تعود لعصور الاغريق كساقية الزيتون وشواهد القبور، وهناك قطع اخرى مكتوب عليها محمد رسول الله يرجح انها تعود للدولة الفاطمية” .

وأضاف الصاوي أنهم وضعوا تصنيف مؤقت لهذه القطع خشية سرقتها أو المساس بها من قبل بعض المخربين لحين اعتمادها رسميا من مصلحة الآثار كما أن هذا التصنيف سيساعد الطلبة الباحثين في كلية الأثار بجامعة طبرق على العثور على قطعهم داخل المتاحف .

ويتوقع الصاوي العثور على مزيد من الأثار في هذه المناطق، داعيا طلبة كليات الآثار الليبية الحضور إلى متحف طبرق فهو مفتوح للدارسين لأن هذه القطع تعتبر نادرة .