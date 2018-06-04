أخبار ليبيا24

ذكرت الإدارة العامة لصندوق الزكاة التابعة للهيأة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في الحكومة الليبية المؤقة أن زكاة الفطر تُخرج “صاعًا” من قوت أهل البلد.

وأوضحت الإدارة أن العلماء أجمعوا على وجوب زكاة الفطر، مؤكدة أن الزكاة لا تجزيء نقودًا كما نص على ذلك الإمام مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة الإسلام.

وأشارت الإدارة العامة لصندوق الزكاة إلى أن اللجنة العليا للإفتاء في دولة ليبيا أصدرت بيانًا بشأن زكاة الفطر بوجوب إخراجها من قوت أهل البلد.

ولفتت الإدارة إلى أن الصاع النبوي أربعة أمداد وهو بالوزن يختلف باختلاف أصناف الطعام ويعادل اثنين كيلو ونصف من أوسط الأصناف.

وذكرت أنه من تعسر عليه إخارج الطعام أو معرفة المساكين فلا حرج عليه أن يوكل اللجان المختصة في مكاتب صناديق الزكاة بان تدفع لهم زكاته لينوبوا عنه في إخراجها.