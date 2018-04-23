أخبار ليبيا 24 – خاص

حددت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم مواعيد أنطلاق مباريات الدور الرباعى ومرحلة تفادى الهبوط ونصف نهائى كأس ليبيا واختارت 10 مايو المقبل موعداً لانطلاق الدور الرباعي.

ويشارك في المسابقة 4 فرق تصدرت المجموعات الأربعة للدوري الليبي الممتاز وهي الأهلي بنغازي عن المجموعة الأولى والنصر عن المجموعة الثانية والاتحاد عن المجموعة الثالثة والاهلي طرابلس متصدر المجموعة الرابعة .

فيما ستنطلق مباريات تفادي الهبوط يوم التاسع من شهر مايو المقبل .

وستقام مراسم سحب القرعة الخميس المقبل بالعاصمة الليبية طرابلس

وكانت لجنة المسابقات قد حددت ملعبى شهداء بنينا ببنغازى وملعب مصراته لإقامة المباريات من دون حضور الجمهور .