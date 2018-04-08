أخبار ليبيا24

بعد الكشف عن مصير أطفال الشرشاري، بدأت تظهر بعض التصريحات والأنباء من جهات رسمية أو توارد الأخبار عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول تفاصيل جديدة ومعلومات بخصوص مقتل الأطفال الثلاثة من قبل عصابة النمري المحجوبي.

رسميًا، أكد مدير مكتب التحقيقات في مكتب النائب العام الصديق الصور أن مكان جثث أطفال الشرشاري عرف بعد استجواب المجرم المدعو النمري المحجوبي الذي قبض عليه في منتصف مارس الماضي.

وأضاف الصور أن عددًا من المتهمين في قضية أطفال الشرشاري قتلوا في حوادث مختلفة وبعضهم مقبوض عليه.

وأوضح مدير مكتب التحقيقات أنهم في صدد انتظار انتهاء الاستجواب مع “النمري” لتحديد خاطفي وقاتلي أطفال الشرشاري.

وأشار الصور إلى أن جثث الأطفال لا زالت معروضة على الطبيب الشرعي ولا يمكن تحديد زمن الجريمة بدقة في الوقت الراهن.

وذكر مدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام أن ما يروج حاليا من أن أطفال الشرشاري قتلوا الشهر الأول بعد اختطافهم هي معلومات غير دقيقة.

ومن جهته، قال عم الأطفال محمد الشرشاري، إن الأطفال تم قتلهم من قبل المدعو “النمري المحجوبي”، بعد شهر واحد من اختطافهم، وتم الاستدلال على مكان الدفن وإخراجهم.

وأضاف الشرشاري في تصريحات تلفزيونية أن رفاتهم الآن في المستشفى لعرضها على الطبيب الشرعي، لافتا إلى أنه لم يتم تحديد موعد للجنازة حتى الآن.

عبر صفحات التواصل الاجتماعي تواردت أنباء عن القبض على رئيس جهاز مكافحة الجريمة صرمان سابقا محمد الكيب في مطار امعيتيقة بعد محاولته الهروب من طرابلس.

وبحسب الأنباء الأولية فإن الكيب متورط في جريمة اختطاف ومقتل أبناء الشرشاري مع النمري المحجوبي وعصابته وساهم أيضًا في مقتل المواطن عبدالسلام الدباشي الذي مات تحت التعذيب بتهمة اختطاف الأطفال.

ومحمد الكيب قيادي في الجماعة الليبية المقاتلة وحلقة الوصل مع مايعرف بمجلسي شورى ثوار بنغازي ودرنة الإرهابيين إضافة إلى أنه على تواصل مع الجماعات المتطرفة خارج ليبيا في كل من سوريا وتركيا ومناطق أخرى.

وهو متورط في جرائم خطف وقتل واغتيالات في طرابلس وهو المسؤل الاول في كتيبة الاسناد التانيه مع عدنان الصاروخ الذي قتل في طرابلس وصبراته

وكان قد قبض عليه في عهد القذافي وحكم عليه مؤبد ي 14 أكتوبر 2001 إلا أنه خرج في أحداث ثورة فبراير 2011 بعد اقتحام سجن ” أبوسليم ” خلال شهر أغسطس 2011.

ومحمد إمحمد عمر عبدالقادر الكيب مواليد مدينة صبراتة 1972 بدأ نشاطه الإرهابي خلال العام 1991 وسافر إلى السعودية بجواز سفر شقيقه خالد بعد تزويره، ثم سافر إلى باكستان خلال العام 1993 ثم إلى أفغانستان وتلقى تدريبات شرعية وعسكرية في معسكر سلمان الفارسي التابع لتنظيم القاعدة .

خلال العام 1994 التحق بالجماعة الليبية الإسلامية المقاتلة بعد مبايعتة المدعو عبدالحكيم بلحاج وخلال العام 1995 سافر إلى السودان، ومنها إلى الأردن في العام 1998 بجواز سفر ليبي مزور باسم أحمد العماري.

سافر بذات العام 1998 إلى سوريا وأراد العودة منها إلى ليبيا بجواز سفر مغربي مزور وقبض عليه وتم ترحيله إلى ليبيا في 28 أكتوبر 2000 وحكم عليه بالمؤبد في 14 أكتوبر 2001.