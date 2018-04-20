أخبار ليبيا 24 – خاص

حقق فريق صقور طبرق، مساء الخميس، تعادلاً بطعم الفوز بملعب بنينا أمام فريق العين من القبة بنتيجة هدف مقابل هدف.

وسجل فريق العين الهدف الأول بعد مرور 32 دقيقة من الشوط الأول عن طريق إيهاب السنوسي وعادل الصقور عند الدقيقة 35 من الشوط الثاني عن طريق يونس الصاوي وجاء الهدفين من ضربات ثابتة.

وبهذا التعادل الثمين ضمن فريق الصقور ترشحه لدوري الدرجة الأولى بعد أن أختتم التصفيات برصيد 5 نقاط متساوياً مع العين في الرصيد وبفارق الأهداف يترشح الصقور بعد أن شارك في التصفيات مع فرق العين من القبة والسواعد من بنغازي والخليج من إجدابيا في دوري من مرحلة واحدة على ملاعب بنينا والبيضاء والمرج .

وأدار اللقاء الحكم محمد أمبيص.