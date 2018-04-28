أخبار ليبيا 24 – خاص

حقق فريق الصقور مساء أمس الجمعة فوزا على فريق الطيران في النصف نهائي لبطولة الدرجة الثانية في ملعب شيخ الشهداء في مدينة البيضاء بهدف دون مقابل.

وجاء هدف الصقور الوحيد عند الدقيقة 19 من الشوط الأول عن طريق لاعبه محمد بوجزاء وضيع الطيران ركلة جزاء في الشوط الثاني.

وبهذا الفوز يتحصل فريق الصقور بطولة المنطقة الشرقية وهو في انتظار الفائز من مباراة الأول من المجموعة الثالثة والأول من المجموعة الرابعة,

وسيكون اللقاء النهائي على كأس بطولة الدرجة الثانية في الحادي عشر من شهر مايو المقبل ولم يحدد الملعب الذي سيحتضن هذه المباراة.

أدار مباراة الصقور والطيران الحكم أحمد البوعيشي. وساعده كل من عبدالعاطي العبد ومحمد القداري وحكم رابع علاء حسين وراقب اللقاء حكيم الإمام .