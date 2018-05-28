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باشر مكتب خدمات الشؤون الاجتماعية بنغازي منذ أيام بتوزيع 4000 سلة رمضانية كان قد تلقاها من بلدية بنغازي على ذوى الدخل المحدود و الأرامل والمطلقات وذلك وفقا لمنظومة مكتب الشؤون الاجتماعية بنغازي.

ومن جهته أوضح مدير مكتب خدمات الشؤون الاجتماعية بنغازي السيد حسن الفسى أنه تم صرف السلة الرمضانية علي المستفيدين الذين بلغ عددهم (3500) أسرة تنطبق عليها المعايير المحددة من إجمالي عدد (4000) سلة رمضانية.

وتأتي هذه المبادرة برعاية بلدية بنغازي لدعم ورعاية المؤسسات التي تهتم بالحالات الإنسانية في مدينة بنغازي.