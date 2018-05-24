أخبار ليبيا 24

قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية المؤقتة عيسى العيساوي أن وزارته قدمت دفعة جديدة من المساعدات لتوزيعها لمهجري تاورغاء المرابطين في مخيم قرارة القطف.

وأوضح العيساوي أن المساعدات تم تقديمها لمكتب خدمات الشؤون الاجتماعية تاورغاء لتوزيعها على المتواجدين في المخيم وتتضمن سلة صحية تحوي مواد تنظيف متكاملة بالإضافة لثلاجة لحفظ الأدوية مقدمة للمستشفى الميداني بالمخيم وأيضا عدد من أعمدة إنارة لمخيم قرارة القطف.

وأضاف أن المساعدات تضم أيضاً سلات غذائية بعدد 860 سلة وعدد 2 كرفانة للاستعمال كمخزن وعدد 2 كرفانة تحتوي كل واحدة على 6 دورات مياه.

وشدد العيساوي على أن “كل ما تم تقديمه و ما سيقدم من الحكومة الليبية المؤقتة يقع في إطار المساعدات العاجلة التي من شأنها توفير و ضمان معيشة أفضل للأهالي لفترة مؤقتة طيلة فترة تواجدهم بمخيم قرارة القطف, و ليس الهدف إقامة مخيم دائم لأهالي تاورغاء هناك كما يروج البعض”.