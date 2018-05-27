أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكنت القوات المسلحة الليبية من بسط السيطرة الكاملة على (الكاوه – عين بنت – رابش لياس ) في منطقة الفتايح شرقي مدينة درنة.

ولم يعد إلا أجزاء من تلك المنطقة وهي مصنع اللدائن والإطارات المطلة على “الكورفات 7″ وبها سيتم إعلان السيطرة بشكل كامل على منطقة الفتايح”.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة العربية الليبية عميد أحمد المسماري إن طائرات تابعة لسلاح الجو الليبي قامت مساء أمس السبت بإسقاط مناشير على مدينة درنة.

وجاء في المنشور الذي اطلعت “أخبار ليبيا24″ عليه :”أهالي درنة الكرام … تأكيداً على بياناتنا السابقة، أن من يسلم نفسه من الجماعات الإرهابية سيحظى بمحاكمة عادلة ولن يكون مصيره مثل المقبوض عليه متلبساً بحمل السلاح ومقاومة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والانتماء للعصابات الإرهابية المارقة”.

وأكد المنشور نفسه أن الجرم لا يتعدى الفاعل وباقي العائلة منه براء، مطالبًا أهالي المدينة بنبذ العنف والإرهاب والوقوف مع القوات المسلحة التي أتت لتطهير المدينة من الخوارج الظلاميين.