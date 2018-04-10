أخبار ليبيا 24-خاص

اعتمد مجلس النواب الليبي في جلسته اليوم الإثنين المستشار إبراهيم خليفة بوشناف وزيرا للداخلية، منهياً بذلك شُغور الحقيبة التي ظلت بلا وزير لفترة طويلة.

وقد سبق للمستشار بوشناف، المولود في العام 1956، أن اعتذر في يناير 2017 عن قبول حقيبة العدل في حكومة الوفاق داعياً مجلس النواب أن “يقف أمام مسؤولياته التاريخية وأن يبحث سبل حل الأزمة السياسية مع كل المكونات السياسية والقوى الفاعلة بعيدا عن كل الحسابات وأن يضع الجميع وطن مهدد بالضياع نصب أعينهم” .

وفيما يلي السيرة الذاتية للوزير بوشناف:-

-تحصل على ليسانس قانون في العام 1980.

-عمل وكيلاً للنيابة منذ عام 1980 حتى العام 1988 الذي تحول فيه للعمل القضائي.

-في سلك القضاء شغل منصب قاضٍ بمحكمة بنغازي الابتدائية ثم رئيسا لمحكمة الأبيار ومن بعدها محكمة توكرة.

-تولى بعد ذلك رئاسة محكمة الشعب حتى العام 1993.

-ثم عمل رئيساً لمحكمة أمن الدولة بطرابلس في الفترة ما بين 1993 حتى 2004.

-وفي العام 2005 عيناً رئيساً لنيابة شمال بنغازي لمدة عامين.

-وفي العام 2006 عمل محامياً عام لمدة أربع سنوات.

-عمل منذ العام 2010 عمل رئيساً لإدارة التفتيش القضائي وتقدم باستقالته بعد يوم من قيام ثورة السابع عشر من فبراير.

-كما تقلد عدة مناصب أخرى من بينها النقيب العام للقضاء والنيابة لمدة أربع سنوات، وعمل عضواً بالفريق القانوني بجامعة الدول العربية لأربع سنوات، ونال عضوية منظمة الحقوقية الديمقراطية التي تتخذ من نيودلهي الهندية مقراً لها.