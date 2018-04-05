أخبار ليبيا24- خاص

حقق فريق السويحلي فوزا كبيراً على حساب ضيفه الترسانة بنتيجة 4-1 أمس الأربعاء على أرضية ملعب مدينة مصراتة لحساب المجموعة الثالثة للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وجاء الشوط الأول عامراً بالأهداف حيث بادر فريق السويحلى بالتسجيل عن طريق محترفه البرازيلى ماتيوس وضاعف هاشم بلتو النتيجة لأصحاب الأرض وعاد البرازيلى ماتيوس ليسجل ثاني هدف له والثالث لفريقه وذلل الترسانة النتيجة بتسجيلة هدفاُ للمحترف الغيني إبراهيما كوليبالى لينتهى الشوط الأول 3-1 لأبناء المرجيني .

وفي الشوط الثاني وسع السويحلي فارق الأهداف بإحرازه هدفاً رابعاً عن طريق أنس كحول لتنتهى المباراة بفوز مستحق للسويحلي برباعية مقابل هدف.

وبهذا الفوز عزز السويحلي مركزه في وصافة المجموعة خلف الاتحاد برصيد 20 نقطة فيما لايزال الترسانة يقبع في مركز متأخر برصيد 7 نقاط.