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استطاع فريق السويحلي تحقيق الفوز اليوم على بافيا الكاميروني بنتيجة 3-0، ضمن منافسات اليوم الأول للمجموعة الثانية للبطولة الأفريقية للأندية الأبطال للكرة الطائرة “رجال” التي ينظمها النادي الأهلي المصري خلال الفترة من 27 مارس حتى 6 أبريل القادم.

وجاءت نتيجة الأشواط 25-18،25-16 ،25-20 لصالح الفريق الليبي.

كما تغلب بورت الكاميروني على نظيره ولايتا ديتشا الإثيوبي بنتيجة 3-1، ضمن منافسات المجموعة الرابعة بالبطولة.

وجاءت نتيجة الأشواط 28-26 ،20-25 ،25-17 ،25-23.

بينما في إطار مواجهات المجموعة الأولى فاز السجون الكيني على نظيره ريد سكين من ليسوتو بنتيجة 3-0.

وجاءت نتائج الأشواط 25-15 ،25-14 ،25-22 لصالح الفريق الكيني.

ومن المقرر أن ينطلق حفل افتتاح البطولة مساء اليوم، ويعقبه لقاء الأهلي المصري أمام نيمو ستار الأوغندي ضمن مباريات المجموعة الأولى.