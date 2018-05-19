أخبار ليبيا24

منحت السلطات الأمنية الإذن إلى الهلال الأحمر الليبي – درنة لاستلام عدد 2 جثامين لعناصر إرهابية تابعة مجلس شورى مجاهدي درنة “المنحل” بعد مقتلهم صباح أمس الجمعة.

واستلم الهلال الأحمر باستلام الجثث من مستشفى التميمي العام شرقي المدينة وتسليمها إلى مشفى الهريش في مدينة درنة لتسليمهم إلى ذويهم.

والجثث التي استلمها الهلال الأحمر تعود إلى عوض سعد الشاعري و حمزة جمال الدين السويح الذين قتلوا أثناء زرع عبوات ناسفة أمام تقدم الوحدات العسكرية بالقرب من مصنع “المكرونة” في منطقة الفتايح.

يشار إلى أن هناك عدد من الجثث لم يعلن عنها مجلس شورى مجاهدي درنة المنحل بتسميتهم أو الإعلان عن هوياتهم ومنها تم تركها ورائهم بعد هزائمهم التي تلقوها على أيدي القوات المسلحه الليبية.