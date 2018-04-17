أخبار ليبيا 24 – خاص

استعرض الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك، نتائج مشاركة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، في أعمال الدورة العادية التاسعة والعشرين للقمة العربية التي عُقدت الأحد بمدينة الظهران في المملكة العربية السعودية بحضور قادة وممثلي الدول العربية.

وأفاد ان السراج، أكد خلال كلمته في القمة، على تعامل حكومة الوفاق الإيجابي مع كل مبادرات الحل السياسي ودعم الجهود العربية والدولة الهادفة الى تحقيق التسوية للأزمة، مع ترحيبه بخارطة الطريق التي عرضها المبعوثُ الأممي والتي جاءت لتؤكد ما سبق.

وأكد السراج على مواقف دولة ليبيا الثابتة والحازمة في إدانة الإرهاب والتطرف والالتزام بمحاربته أينما وجد.

كما استعرض السلاك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء، لقاء رئيس المجلس الرئاسي بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي بحث خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها.

وأكد الرئيس المصري على دعمه لمفاوضات توحيد المؤسسة العسكرية التي تُجرى بالقاهرة وعلى موقف بلاده الثابت بشأن ضرورة التوصل الى حل للأزمة الليبية من خلال المسار السياسي وإجراء الانتخابات.

كما اتفق الجانبان على عقد الاجتماع الثاني للجنة الليبية المصرية العليا برئاسة الرئيسين عقب شهر رمضان المبارك لبحث مجالات التعاون المختلفة.

وفي سياق متصل، تطرق المتحدث باسم رئيس المجلس الرئاسي، إلى إجراء الرئيس محادثات مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، تناولت مستجدات الوضع السياسي في ليبيا وتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، حيث أبدى العاهل الأردني استعداد بلاده للإسهام في رفع كفاءة المنتسبين للمؤسسات الأمنية والعسكرية من خلال برامج متطورة للتدريب.

وبخصوص الترتيبات المالية، قال السلاك، إن المجلس الرئاسي، بالتعاون مع وزارة المالية، انتهى من إعداد الترتيبات المالية لعام 2018، وإنه قد تمت إحالتها إلى المصرف المركزي وديوان المحاسبة الخميس الماضي، للإقرار النهائي، وذلك وفقا الاتفاق السياسي، على أن تُستكمل الإجراءات من قبل الجهتين المعنيتين خلال هذا الأسبوع.