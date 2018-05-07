أخبار ليبيا 24 – خاص

وصف أمر غرفة عمليات عمر المختار اللواء سالم الرفادي في تصريح لأخبار ليبيا 24 معركة تحرير درنة بأنها ليست ككل المعارك وأن الجيش الوطني المشارك فيها “يسير بتكتيك عسكري راقي ومنظم وفق تعليمات عليا من القيادة العامة للجيش” .

وكشف الرفادي أن قوات الجيش تقدمت اليوم الإثنين من عدة محاور هامة لحصار الإرهابيين والتقدم لتحرير المدينة بنظام وأكثر دقة وإحداثيات، موضحاً أن هناك تقدما من المحور الشرقي قطاع مرتوبة ومن القطاع الجنوبي الحيلة .

وتحدث عن تم تدمير مواقع محصنة ووصل القوات إلى سيدي القرباع جنوب درنة وتحرير سيدي عزيز بالكامل ووصوله منطقة عين بنت في الفتائح .

وأكد الرفادي لأخبار ليبيا 24 تحرير مصانع الدقيق والمكرونة ومعسكر الدروع جنوب كسارة ساسي وهو بحسبه أهم المواقع التي تؤدي بالعدو إلى التقهقر إلى وادي درنة (وادي الشواعر) .

وتابع ” تشكيل البركان التابع للجيش وبالتنسيق معنا قام بحرق آلية مسلحة تابعة لبوسليم داخل مدينة درنة” .

وأتهم كتيبة بوسليم أنها قامت اليوم بتجميع عدد من الأطفال والشباب لإستخدامهم كدروع بشرية .