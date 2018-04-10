أخبار ليبيا 24 – خاص

تداولت صفحات التواصل الاجتماعي أنباء غير مؤكدة عن اعتقال أحد عناصر الأمن ويدعى محمد الكيب لمشاركته في قضية مقتل أبناء الشرشاري الثلاثة المختطفين منذ أكثر من عامين بعد أن اعتقلته قوة الردع الخاصة في مطار امعيتيقة بينما كان يحاول مغادرة طرابلس.

وفي هذا الصدد نفى الناطق باسم قوة الردع الخاصة، أحمد سالم، تورط محمد الكيب أحد أفراد القوة في قضية خطف وقتل أطفال الشرشاري.

وأضاف سالم، في تصريحات صحفية أن المتداول بشأن تورط الكيب في القضية لم يصدر عن أية جهة رسمية، مؤكدا أن والد الأطفال تواصل مع الكيب، لتنسيق الجهود والبحث عن جثث الأطفال.

وأوضح الناطق باسم قوة الردع الخاصة في طرابلس أن التحقيقات في قضية أطفال الشرشاري ما تزال مستمرة.

وكان جهاز المباحث الجنائية الغربية أعلن صباح السبت، العثور على جثث أطفال الشرشاري مدفونة في غابة البراعم جنوب مدينة صرمان، فيما تداولت وسائط إخبارية خبر تورط عضو قوة الردع محمد الكيب في القضية.

ومن جهته، أكد مدير مكتب التحقيقات في مكتب النائب العام الصديق الصور أن مكان جثث أطفال الشرشاري عرف بعد استجواب المجرم المدعو النمري المحجوبي الذي قبض عليه في منتصف مارس الماضي، وأن عددًا من المتهمين في قضية أطفال الشرشاري قتلوا في حوادث مختلفة وبعضهم مقبوض عليه وأنهم في صدد انتظار انتهاء الاستجواب مع “النمري” لتحديد خاطفي وقاتلي الأطفال

وبعد العثور على الجثث وكشف هويتها بساعات تناقلت أنباء عن القبض على رئيس جهاز مكافحة الجريمة صرمان سابقا محمد الكيب في مطار امعيتيقة بعد محاولته الهروب من طرابلس.

وبحسب الأنباء الأولية فإن الكيب متورط في جريمة اختطاف ومقتل أبناء الشرشاري مع النمري المحجوبي وعصابته وساهم أيضًا في مقتل المواطن عبدالسلام الدباشي الذي مات تحت التعذيب بتهمة اختطاف الأطفال.

ومحمد الكيب قيادي في الجماعة الليبية المقاتلة وحلقة الوصل مع مايعرف بمجلسي شورى ثوار بنغازي ودرنة الإرهابيين إضافة إلى أنه على تواصل مع الجماعات المتطرفة خارج ليبيا في كل من سوريا وتركيا ومناطق أخرى.

وهو متورط في جرائم خطف وقتل واغتيالات في طرابلس وهو المسؤل الاول في كتيبة الاسناد التانيه مع عدنان الصاروخ الذي قتل في طرابلس وصبراته

وكان قد قبض عليه في عهد القذافي وحكم عليه مؤبد في 14 أكتوبر 2001 إلا أنه خرج في أحداث ثورة فبراير 2011 بعد اقتحام سجن ” أبوسليم ” خلال شهر أغسطس 2011.