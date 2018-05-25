أخبار ليبيا 24

مخصصات الطوارئ هو وجه أخر من أوجه مبالغـة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في صــرف الأموال العامة، بحسب تقرير ديوان المحاسبة طرابلس.

ويقول الديوان أن الرئاسي بالغ في مخصصات الطوارئ، مستعرضاً إذن الصــرف رقــم (6/2 بنــد الطــوارئ) الذي صُرف فيه مبلغ 750,000 دينـار لصـالح شـركة التواصـل المتميز لبيـع واسـتيراد السيارات مقابل شراء عدد 2 تويوتا لاند كروزر مصفحة.

وأوضح التقرير السنوي للديوان، أنه بموجب إذن الصـرف رقـم (2/2 بنـد/الطوارئ) تم صـرف مبلغ 255,000 دينـار لصالح شركة التواصل المتميز لبيع واسـتيراد السـيارات مقابـل شـراء عـدد 3 سيارات شيفروليه ماليبو جديدة.

ولاحظ ديوان المحاسبة، عــدم وجــود مــا يفيــد توريــد الســيارات كمحضــر تســليم واســتلام بين الشركة ومكتب الخدمات بديوان رئاسة الوزراء، وأن محضـــر جـــرد الأصـــول للســـنة المالية 2017م لم يتضـــمن أي ســـيارات جديدة.

ولفت التقرير إلى عــدم وجــود موافقــة بقــرار مــن رئــيس المجلس الرئاســي لغــرض شــراء السيارات، وعـدم وجـود مـا يفيد توكيـل المدرج اسمه وتوقيعـه علـى إذن الصـرف باسـتلام الصـكوك نيابـة عـن الشـركة في مرفقـات إذن الصــرف الأمر الذي يثير الشكوك حول صحتها، منوهًا إلى صرف القيمة من حساب الطوارئ وهو حساب غير مختص.

الجدير بالذكر أنه بموجـب قـرار المجلـس الرئاسـي رقـم (230) لسـنة 2016م تم تخصيص 5 مليـــون دينـــار أودعـت في حســـاب الطـــوارئ.