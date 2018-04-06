أخبار ليبيا24- خاص

يزخر جنوب ليبيا بثروات من بينها معدن الذهب الذي تتم سرقته من اللصوص والمرتزقة من دول الجوار والمنظمات الإرهابية مستغلة الأوضاع التي تمر بها البلاد.

وبعد أحداث فبراير سنة 2011، تم اكتشاف الذهب في الجنوب الليبي حيث يوجد منجم في الجنوب الغربي يبعد عن مدينة الكفرة حوالي 450 كيلو بالقرب من الحدود السودانية إلا أنه واقع تحت سيطرة عصابات تشادية وسودانية تقوم باستخراجه بشكل كبير جدا.

وهناك منجم ثاني في الجنوب الشرقي أغلب من ينقبون عن الذهب فيه ليبيين معهم أيادي عاملة من السودان وأجهزة حديثة والآلات ثقيلة يتم استخراج الذهب والتنقيب عنه بأجهزة ثقيلة وحديثة وتقوم هذه المجموعات بتجميع الأحجار والأتربة في أكياس كبيرة ويتم نقلها إلى السودان ليتم طحنها واستخراج ما فيها من ذهب.

وتتخذ هذه العصبات مؤخرًا من مدينة جالو المركز الرئيسي لها كونها آخر نقطة يمكن الوصول إليها وعدم قدرتها على التنقل والوصول إلى المناطق التي تنتشر بها بوابات الجيش الليبي مثل أجدابيا والتى تبعد حوالي 250 كيلو من جالو.

وتعتبر مدينة جالو للمجموعات التشادية والعصبات الإجرامية مركز التسويق وبيع الذهب للتجار من الجنسيات الهندية والباكستانية من أصحاب محلات الذهب والمعادن حيث تأتي العصابات من تجار الذهب عن طريق ربيانة والشعلة وهي منطقة صحراء مفتوحة.

وتسبب هذا الكم الهائل من بيع الذهب بتشكيل أزمة حقيقية في السيولة النقدية من العملة الليبية وشراء السلع التموينية والمواد الغذائية بالإضافة إلى شراء السيارات ذات الدفع الرباعي من نوع ” تويوتا ” مما أدى إلى ارتفاع أسعارها

وأكد مصدر مطلع أنه لا أحد يسطيع تحديد الكمية المستخرجة من الذهب بحكم أن المساحة كبيرة مع عدم إفصاح العصبات عن الكميات المستخرجة التي يتحصلون عليهامن الذهب الخام