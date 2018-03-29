أخبار ليبيا24- خاص

أكد رئيس نادي نجوم بنغازي مصطفى الدينالي أن فريقه قد ينسحب من الدور السداسي للمؤهل لمسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم في حالة عدم تطبيق لجنة المسابقات للقوانين واللوائح التي تكفل لعب جميع الفرق على الملاعب الثلاثة المخصصة للمسابقة .

وأشار في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ إلى أن الملاعب التي حددت للدور السداسي هي مصراتة و زليتن و الخمس فكل الفرق يجب أن تتنقل بين هذه الملاعب، موضحًا أن أحد الفرق سيلعب على ملعب الخمس فقط وهذا مخالف للقرار الصادر بالخصوص حسب وصفه.

يشار الى أن الدور السداسي المؤهل للدوري الممتاز سينطلق بتاريخ 11 أبريل المقبل بنظام مجموعة واحدة من ذهاب فقط والصعود سيكون لفريقين من 6 فرق مشاركة وهي النجوم بنغازي و الصداقة و أساريا واليرموك و الهلال سبها وأبو سليم .