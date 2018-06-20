أخبار ليبيا 24

بات المنتخب المغربي لكرة القدم أول مودعي نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، بخسارته أمام جاره البرتغالي 0-1 الإربعاء على ملعب لوجنيكي في موسكو في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

وسجل كريستيانو رونالدو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة برأسية مباغتة، رافعا رصيده في ترتيب الهدافين إلى أربعة أهداف، ومكبدا المغرب خسارته الثانية بعد هزيمة أولى أمام إيران، الجمعة، بالنتيجة نفسها.

وفقد أسود الأطلس الأمل بالمنافسة على إحدى بطاقتي المجموعة للدور المقبل، قبل مباراتهم الأخيرة ضد اسبانيا الإثنين، بينما وضعت البرتغال قدما في ثمن النهائي بعدما رفعت رصيدها إلى 4 نقاط.

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