أخبار ليبيا24

المزيد من التحقيق مع خلية “البيتلز” الداعشية تكشف تفاصيل يرويها عنصران من إحدى أشرس خلايا تنظيم داعش بدم بارد وبأعصاب هادئة وبعقلانية يرفضون إدانة أفعالهم الإجرامية ويلومون الغرب والمملكة المتحدة لارتكابها الجرائم بحق المسلمين.

وفجأة تظهر بعض ملامح الأسف والندم على وجه أحدهم, فيعترف أن الأمر الذي يؤسفه أنه جعل ابنه البالغ من العمر أربع سنوات فقط أن يشاهد مقتل الطيار الأردني الذي مات حرقا.

كلا الرجلين من الجنسية البريطانية وقد اختاروا أن يتركوا عائلاتهم في بريطانيا للانضمام إلى صفوف داعش في سوريا ويتكلمون عن خطوتهم تجاه الإرهاب كالأمر الطبيعي المتوقع من كل مسلم.

ومن ثم يتباهون برفضهم للجنسية البريطانية ويوضحون أنهم لم يختاروا أن يولدوا في هذا البلد وأشادوا بالهجمات الإرهابية الدموية التي ارتكبها تنظيمهم في البلد الذي احتضنهم.

عندما سُئلوا عن مشاهد الذبح التي بثت حول العالم عاد الإرهابيون للإجابة بفظاظة وأوضحوا أن عملية ذبح الرهائن جزء من عمل التنظيم وشبهوها بالعمليات التي ينفذها التحالف الدولي عندما يشن هجمات على مواقع في سوريا والعراق.

ومن ثم أفادوا أن التسجيلات لا تهدف لترويج التنظيم ولاموا وسائل الإعلام الأجنبية التي بثتها.

هنا عاد وقال إنه يأسف فقط لأنه عرض مشهد حرق الطيار الأردني على ابنه الطفل وللحظة قصيرة بدا وكأن للدواعش قلب ينبض.

والمضحك المبكي أن هؤلاء الدواعش السفلاء وقحون ومتغطرسون وبتكبر طالبوا محاكمتهم في بريطانيا.