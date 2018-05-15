أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت اللجنة العليا للإفتاء، أن يوم الخميس المقبل الموافق: 17 مايو 2018 هو الأول من شهر رمضان المبارك للعام 1439 هجري.

وأوضحت اللجنة العليا في بيان لها، أن لجنة تقصي الأهلة التابعة للجنة العليا للإفتاء تعذر عليها رؤية هلال شهر رمضان المبارك، معلنة أن يوم غدا الأربعاء الموافق: 16 مايو هو المتمم لشهر شعبان.

وكانت لجنة تقصّي الأهلة والمواقيت التابعة للجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الليبية المؤقتة قد اعلنت مساء اليوم عن بدء خروج اللجان التابعة لها في كافة ربوع ليبيا لتحرّي رؤية هلال شهر رمضان لعام 1439هــ.