أخبار ليبيا24- خاص

خطف فريق الخمس آخر ورقة في نصف نهائي كأس ليبيا لأول مرة في تاريخه حين تفوق على خليج سرت أمس السبت بركلات الترجيح 8-7 في المباراة التي جمعت الفريقين في ملعب شهداء بنينا.

الوقت الأصلي من المباراة انتهى بالتعادل 0-0 وبالرغم من سيطرة الخمس على مجريات المباراة إلا أن الفرص التي تحصل عليها تكفل حارس خليج سرت بإبعادها ليعلن حكم المباراة على التعادل والاحتكام لركلات الترجيح.

وكان لحارس الخمس وسام البودي الذي دخل بديلاً في الدقيقة الأخيرة من المباراة دور في تأهل فريقه بعد أن أبعد ركلتي ترجيح فيما تكفل القائم بكرة مسعود الغاني، وسيلتقي الخمس نظيره الهلال في نصف نهائي الكاس.