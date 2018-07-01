أخبار ليبيا 24-خاص

علمت أخبار ليبيا 24 من مصادر بشركة الخليج العربي للنفط أن الشركة قامت بتخفيض إنتاجها إلى قرابة النصف ليصل إلى أقل من 100 ألف برميل في اليوم الواحد بعد أن كان 200 ألف برميل بسبب منع المؤسسة الوطنية للنفط-بنغازي دخول الناقلة اليونانية (مارل هومر)، الخميس الماضي، إلى ميناء الحريقة للتزود بالنفط

وقالت المصادر أن الشركة خفضت إنتاج حقل السرير الذي يرسل نفط إلى ميناء الحريقة.

الجدير بالذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط-بنغازي منعت، الخميس الماضي، ناقلة نفطية يونانية من الدخول إلى ميناء الحريقة النفطي بطبرق للتزود بمليون برميل من النفط الخام.

وبحسب مكتب الإعلام بالمؤسسة فأن الناقلة المسماة MARL HOMER كانت تنوي التزود بالنفط ثم التوجه إلى الصين.

وأكد المكتب بأن قرار المنع جاء تطبيقاً لقرار القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بتبعية الموانئ النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط بمدينة بنغازي .

وكان رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المنبثقة عن الحكومة المؤقتة فرج سعيد الحاسي قد استلم الأربعاء كافة المنشآت والموانئ النفطية في منطقة خليج السدرة.

وقبل تسلمه لملف النفط بيوم خاطب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرج سعيد الحاسي، في رسالة حصلت أخبار ليبيا 24 على نسخة منها، عدداً من الشركات النفطية العاملة في ليبيا طالباً منها إخطار الشركاء الأجانب بصورة رسمية بأن المؤسسة تتعهد باحترام والالتزام بكل الاتفاقيات والعقود التي سبق إبرامها والتي لا تتعارض مع التشريعات الليبية.

وطلبت المؤسسة كل من شركات الخليج العربي للنفط، شركة الزويتينة للنفط ، شركة سرت إنتاج النفط، شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، شركة البريقة لتسويق النفط والغاز وشركة فنتر سهال ليبيا نفط أن تخطر الزبائن والعملاء والمقاولين من وطنيين وأجانب بأن المؤسسة تتعهد باحترام والالتزام بكل الإتفاقيات والعقود التي سبق إبرامها والتي لا تتعارض مع التشريعات الليبية .

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