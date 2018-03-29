أخبار ليبيا 24 – خاص

توج فريق الخلود من سوكنة، أمس الأربعاء، ببطولة الدرجة الثانية بالمنطقة الجنوبية لكرة القدم.

وجاء تتويج الخلود بعد انتهاء المباراة التي جمعت الجزيرة أمام أسامة من منطقة الغريفة اوباري على أرضية الملعب البلدي سبها بالتعادل السلبي 0-0 وكان فريق الجزيرة يحتاج للفوز للتتويج بالبطولة .

وبعد إنتهاء المسابقة Hصبح الخلود في الترتيب الHول برصيد 7 نقاط وحل الجزيرة ثانياً برصيد 5 نقاط وأسامة ثالثاً برصيد 4 نقاط سيتم تتويج الخلود سوكنة ببطولة دوري الدرجة الثانية يوم غدٍ الجمعة بإجراء مباراة ودية مع منتخب أوسط الجفرة على أرضية ملعب سوكنة.