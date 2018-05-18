أخبار ليبيا 24

نفت شركة الخطوط الجوية الليبية تمييزها في خدمات زبائنها في الشرق والغرب والجنوب في بيان توضيحي حول معاناة مسافري رحلة تونس-بنينا الذين بقوا لأيام دون أن يتمكنوا من السفر وأرجعت ذلك بدخول إحدى الطائرات للصيانة ما ترتب عليه إلغاء وتأخير بعض الرحلات.

واتهم مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الليبية من سماها الإدارة الموازية في بنغازي برفض التعاون لوضع حلول للرحلة ومنح تصريح دخول لطائرة تونسية أرض مطار بنينا الدولي تم تأجيرها لنقل المسافرين وفق عقد مبرم.

واستغربت الإدارة عدم قيام الإدارة الموازية في بنغازي بـ”وضع أي حلول بديلة تخفف المعاناة عن المسافرين العالقين بمطار تونس” .

وأعلنت تكليف مكتبها في تونس باتخاذ جميع التدابير والإجراءات المناسبة والسريعة لمعالجة أوضاع المسافرين العالقين في مطار تونس القاصدين مطار بنينا الدولي وذلك من خلال توفير حجوزات فندقية لهم”.

وأضافت أنها كلفت مكتب تونس بتسيير رحلتين لطائرة الخطوط الجوية الليبية من مطار تونس إلى مطار بنينا الدولي”.

وشددت شركة الخطوط الجوية الليبية على أن هدفها “مصلحة الركاب وراحة المسافرين واحترامها لمواعيدها بقدر المستطاع”.

وأبرزت ” أن المهندسين والفنيين بذلوا مجهودات جبارة وتم إنجاز فحص الطائرة في وقت قياسي رغم قلة الإمكانيات وعدم توفر قطع الغيار”.

من جانبه قال مدير شركة الخطوط الجوية الليبية بالمنطقة الشرقية خالد التيناز، إن سبب أزمة الركاب الليبيين العالقين في مطاري برج العرب بالاسكندرية وقرطاج بتونس، يعود إلى دخول إحدى طائرات الشركة إلى الصيانة وعدم وجود بديل لها.

وأكد التيناز، في تصريح صحفي أن أزمة الركاب العالقين في مطاري تونس والاسكندرية ستنتهي بعودتهم إلى بلادهم اليوم الجمعة على أقصى تقدير.

وأوضح أن الطائرة التي دخلت الصيانة في طرابلس كان من المفترض أن تستغرق يومين، منوها لأنه لا يعلم حتى الآن سبب تأخر أعمال الصيانة، مشيرا إلى أنه تمت الاستعانة بشركة الخطوط الأفريقية لمدة يومين فقط في نقل الركاب رغم التزامات الشركة الكثيرة.