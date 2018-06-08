أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدرت إدارة الخطوط الجوية الليبية بطرابلس، اليوم الخميس، توضيح بشأن تنصل الإدارة التجارية طرابلس من اتفاق نقل المعتمرين في اللحظات الأخيرة.

وقال رئيس قسم الإعلام والناطق الرسمي للخطوط الجوية الليبية محمـد قنيوة، في تصريح خاص لـ “أخبار ليبيا 24″ إن الإدارة التجارية بشركة الخطوط الجوية الليبية قامت حسب إمكانياتها وحسب المستطاع بتوفير طائرات 320_330 في الوقت الراهن لعودة المعتمرين والذي يفوق أكثر من 12 ألف معتمر”.

وأضاف أنه سيتم نقل المعتمرين إلى ليبيا حسب القدرة التشغيلية للشركة مع وجود عدد 2 طائرات خارج الخدمة نتيجة لأحداث المطار الأخيرة الأمر الذي أدى إلى نقص اسطول الشركة في الوقت الراهن.

ونوه قنيوة إلى أنه تم تسيير عدد 4 رحلات إضافية بطائرات 320 A لدعم برنامج العمرة من بنغازي لتغطية الرحلات المجدولة ورحلات العمرة كما تم تسير 3 رحلات عمرة اضافية من بنغازي بطائرات A330 .

ولفت رئيس قسم الإعلام والناطق الرسمي للخطوط الجوية الليبية، إلى أن الشركة ملزمة من قبل السلطات السعودية والشركة الأسترالية الخاصة بتوزيع الخانات الزمنية في المطارات السعودية وتحديد مواعيد العودة في مدة أقصاها 14 شوال وهذا الأمر يعتبر صعب حاليا.

وتابع أن الإدارة في بنغازي قامت بتسيير رحلات للعمرة دون الرجوع إلى اللجنة المختصة للعمرة مما أدى إلى إرباك الخطة التشغيلية الأمر الذي أدى إلى فرض السلطات السعودية غرامات مالية باهضه تتحملها شركة الخطوط الجوية الليبية.

وأشار إلى أن أحد أسباب التأخير هو شيق الوقت من فترة العمرة ودخول موسم الحج وهي فترة ضيقة جداً لصيانة الطائرات وبداية موسم الحج، بحسب ما أفادت به الإدارة الفنية المختصة، منوها إلى أن فترة مابعد العيد يعتبر موسم الدروة لرحلات الشركة الصيفية للمحطات الخارجية.

وأكد رئيس قسم الإعلام والناطق الرسمي للخطوط الجوية الليبية محمـد قنيوة، أن شركة الخطوط الجوية الليبية هي شركة كل الليبيين في جميع أنحاء ليبيا إلا أن محدودية الإمكانيات هي التي تمنع الشركة من الإيفاء بالطلب المتزايد على السفر في جميع أنحاء البلاد، داعيا الوسائل الإعلامية توخي الدقة والصدق في تصريحاتهم الإعلامية والكف عن بث الفرقة والإنقسام.

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