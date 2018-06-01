أخبار ليبيا24- خاص

قال ‏المسؤول الإعلامي للكتيبة 276 مشاة‏ المنذر الخرطوش إن الأمور في المناطق المحيطة بالهلال النفطي جيدة والوضع هاديء.

وأضاف الخرطوش أن الكتيبة 276 مشاة وجميع الوحدات العسكرية التابعة لغرفة عمليات سرت الكبرى في حاله استعداد تام لاستهداف أي جماعات تحاول الاقتراب من الهلال النفطي.

وأوضح المسؤول الإعلامي للكتيبة أنه تم رصد تحرك مجموعة آليات تابعة للعصابات الإرهابيه جنوب منطقه النوفلية، مؤكدًا أنهم في انتظار تحديد نقاط تمركزهم ومن ثم تدميرهم.

ودعا الخرطوش الجميع إلى عدم نقل أخبار غير صحيحة وعشوائية دون الاكتراث للحالة النفسيه لأهالي الجنود المرابطين في محاور القتال.