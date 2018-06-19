أخبار ليبيا24- خاص

قال المسؤول الإعلامي لكتيبة 276 مشاة المنذر الخرطوش إن قوات القاطع الخامس التابعة لغرفة عمليات عمر المختار تقدمت على المناطق المطلة على ساحل مدينة درنة والتمركز مابعد مستشفى الهريش.

وأضاف الخرطوش لـ”أخبار ليبيا24″ أن قوات القواطع الخامس التي تقوم على تطهير المناطق الثلاث الأخيرة في وسط مدينة درنة وشارع الفنار تتبع تكتيك عسكري يقلل من حجم فقدان الأفراد والآليات.

وأوضح المسؤول الإعلامي أن هذه التكتيك يحافظ من جهة ثانية على عدم نفاذ الذخائر بشكل رهيب مما يقلل من حدة الاشتباكات مع المجموعة الباقية من الإرهابيين للحفاظ قدر الإمكان على البنيان المتشكله بجميع الأحياء.

وأشار الخرطوش إلى أن الكتيبة 276 مشاة بإمرة العميد علي صالح القطعاني دخلت اشتباكات مع مجموعة تتواجد في محيط منطقة المغار كمحاولة إبعاد القوات المسلحة عن المنطقة بالكامل.

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