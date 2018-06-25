أخبار ليبيا24- خاص

قال المسؤول الإعلامي في الكتيبة 276 مشاة، المنذر الخرطوش إن الكتيبة تمكنت من إنهاء الخطوات التي بدأتها منذ 48 ساعة في تقسيم شارع المغار إلى ثلاث مناطق.

وأوضح الخرطوش أنه تم تقسيم الشارع، غربا إلى الشرق لينتهي المطاف بالتواجد مع قوات تابعة للقاطع الرابع والثالث مابعد منطقة زاوية بن عيسى، ولتسيطر قوات الجيش على منطقة المغار بالكامل.

وأضاف المسؤول أن القوات المسلحة المطلة على الساحل تمكنت من السيطرة على المناطق المحيطة بملعب دارنس ذهابا إلى مسجد الصحابة حتى يتم بذلك محاصرة العدو في مساحه أقل من كيلو الخطوات الأخيرة.

وأفاد الخرطوش أن أحد منتسبي الكتيبة 276 مشاة النقيب شرطة جمال سعد سليمان البرعصي و9 أفراد آخرين في باقي الوحدات العسكرية استشهدوا نتيجه الاشتباكات اليوم بالإضافة لـ25 جريح من القوات المسلحة.

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