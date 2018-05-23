أخبار ليبيا24- خاص

قال ‏المسؤول الإعلامي للكتيبة 276 المنذر الخرطوش إن الكتيبة صدت هجومًا للجماعات الإرهابية أثناء محاولتها دخول منطقة “تمسكت” قرب درنة.

وأضاف الخرطوش في تصريح خاص أن الكتيبة التابعة للقاطع الخامس كرسة بإمرة العميد علي القطعاني دخلت في اشتباكات متقطعة مع تلك المجموعات.

وأشار المسؤول الإعلامي إلى أن القوات الخاصة تمكنت من دخول منطقة “تمسكت” بعد اشتباكات لعدة ساعات في آخر 48 ساعة.

يشار إلى أن القوات المسلحة العربية الليبية تشن معارك شرسة ضد الجماعات الإرهابية التي تسيطر على مدينة درنة بعد أكثر من ثلاثة سنوات تقريبا من المهلة التي تم منحها للبحث عن حلول أخرى تجنب المدينة وأهلها ويلات الحروب وتوابعها.