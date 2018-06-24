أخبار ليبيا24- خاص

قال ‏المسؤول الإعلامي للكتيبه 276 مشاة‏، المنذر الخرطوش إن القوات المسلحة تحاصر منطقة المغار من ثلاث مناطق للحسم خلال الساعات المقبلة.

وأضاف الخرطوش في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ أن الكتيبة 276 مشاة تمكنت من محاصرة المنطقة بعد الوصول إلى زاوية بن عيسى نهاية شارع المغار.

وأوضح المسؤول الإعلامي أن القوات المتواجدة على طول الساحل تتقدم باتجاه المسجد المعروف باسم (صداقة) بعد وجود مقاومة ضعيفة من الجماعات الإرهابية.

ولفت الخرطوش إلى أن جندي تابع لسرية الاستطلاع بالقاطع الرابع استشهد خلال المواجهات الأخيرة فيما تعرض جنديين تابعين للكتيبه 276 مشاة للإصابة.

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