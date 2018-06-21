أخبار ليبيا24

قال ‏المسؤول الإعلامي للكتيبة 276 مشاة‏ المنذر الخرطوش إن القوات المسلحة تخوض اشتباكات الآن ضد مليشيات المدعو إبراهيم الجضران عند المنطقة السكنية في رأس لانوف.

وأضاف الخرطوش أن القوات المسلحة تقوم الآن بتأمين المناطق في الهلال النفطي بعد التمشيط الكامل، وذهبت إلى تأمين المناطق إلى مابعد رأس لانوف في الوقت الحالي.

وأشار المسؤول الإعلامي إلى أن التأمين يشمل تمركز القوات بالنقاط المعنية بأوامر آمر غرفة تحرير المواني النفطية العميد أحمد سالم.

وأوضح أنه بالنسبة للكتيبة 276 مشاة بإمرة آمر القاطع الرابع – الذي يضم الدعم والـ 45 والتبو وسرية شهداء برسس – العميد علي القطعاني لديهم مهام جديدة هذه الساعة.

ولفت الخرطوش إلى أن القوات المسلحة تعلم أن الخط 70 – فوق سرت – والذي يعتبر الممر لهروب الجماعات الإرهابية.

يشار إلى أن مليشيات تابعة للمدعو إبراهيم الجضران شنت هجومًا على الموانيء النفطية وسيطرت عليها إلى أن تم طردها اليوم الخميس بعد هجوم القوات المسلحة على تمركزات ومناطق سيطرة مليشيات الجضران.

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