أخبار ليبيا24

أعلن مدير شركة الخدمات العامة في مدينة درنة طلال الهنشير بدء الشركة في إزالة المخلفات المتراكمة في المدينة في الفترة السابقة.

وقال الهنشير إن الشركة بدأت الجمعة بحملتها في أحياء الساحل وباب طبرق، فيما ستبدأ اليوم السبت بفتح الطرق في مدخل المدينة وأحياء باب شيحا.

وأشار مدير الشركة إلى ضعف الإمكانيات، وتضرر جزء كبير من آليات الشركة، متعهداً بالعمل بالإمكانيات المتوفرة لتنظيف المدينة “مهما كانت الظروف”.

يشار إلى أن القائد العام لقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر أعلن يوم الخميس تحرير كامل مدينة درنة من رسمياً من الجماعات الإرهابية التي كانت تسيطر على المدينة لسنوات.

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