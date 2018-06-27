أخبار ليبيا 24-خاص

بينت إحصائية أصدرها فرع الخبرة القضائية والبحوث- بنغازي الكبرى أن عدد قضايا الطب الشرعي التي أنجزها الفرع بلغت 100 قضية خلال الفترة من 20 مارس وحتى 1 يونيو الماضيين.

وكشفت الإحصائية، التي أمد عضو المكتب الإعلامي بمركز الخبرة القضائية والبحوث عبد السلام المسلاتي أخبار ليبيا 24 بنسخة منها، أن فرع بنغازي الكبرى أنجز خلال نفس الفترة 120 قضية في أبحاث السلاح والذخائر وثلاثة قضايا فيما يخص الخبرة الادارية والمالية.

كما أنجز الفرع في مجال خبرة التزييف والتزوير عدد 32 قضية، وعدد 170 قضية في مجال التحاليل الجنائية.

13 المشاهدت الكلية , 12 مشاهدات اليوم