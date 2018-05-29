أخبار ليبيا 24

قبض عناصر وحدة الصيدليات والعيادات والمختبرات بجهاز الحرس البلدي بنغازي بالتعاون مع عناصر غرفة عمليات غرب بنغازي على زوجين يقومان بسرقة أدوية غالية الثمن من قسم الولادة بمركز بنغازي الطبي وبيعها للعيادات الخاصة بسعر مرتفع.

وقد تمت عملية القبض بعد فترة طويلة من التحري والاستدلال من قبل أفراد غرفة عمليات غرب بنغازي التابعة للحرس البلدي الذين تمكنوا من ضبط شخص “فلسطيني الجنسية” بحوزته عدد 100 قطعة من ” Anti. D” “أن تي دي”، (وهي حقنة خاصة للنساء الحوامل ذوات فصيلة الدم السالبة لمنع تشوهات الجنين)، أثناء محاولته بعيها لإحدى العيادات الخاصة في مدينة بنغازي التي تقوم ببيعها بسعر مرتفع للسيدات

من جانبه أكد رئيس وحدة التحقيق رئيس عرفاء أول وليد العشيبي عملية القبض، مبيناً أنه بعد القبض المتهم الأول والاستدلال معه تبيّن أن زوجته الليبية متورطة بجلب هذه الحقن مستغلة عملها ممرضة في قسم الولادة بمركز بنغازي الطبي.

وأضاف العشيبي أنه تم استدعاء الزوجة والتحقيق معها، وبعد ثبوت القضية عليهم لضبطهم متلبسين، تم إحالة القضية والمقبوض عليهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات.

وتابع أنه وبناء على تعليمات من النيابة العامة قامت وحدة متابعة الصيدليات والعيادات والمختبرات بإعادة عدد 100 قطعة من حقنة ” Anti. D” “أن تي دي” إلى مخازن مركز بنغازي الطبي قسم الصيدليات التابع لقسم الولادة بالمركز الطبي، ليتم إعطائها لمستحقيها بالمجان.