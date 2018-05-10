أخبار ليبيا24- خاص

حذر رئيس وحدة الإعلام في جهاز الحرس البطنان مصطفى زاكي المواطنين من شراء واستعمال بعض المواد والمنتجات المالطية والسعوية المنشأ.

وأوضح زاكي لـ”أخبار ليبيا24″ أن مسحوق الكاسترد ” فوستر كلاركس” مالطي الصناعة يحتوي على مادة E102 المحظورة وتنتهي صلاحيته شهر يوليو المقبل، مطالبًا المواطنين بالإبلاغ عن المحلات التي تبيع هذا المنتج المحظور .

وحذر رئيس وحدة الإعلام المواطنين من شراء حليب الحمراء إنتاج سعودي لعدم مطابقته للمواصفات الليبية القياسية.

وتابع زاكي “لقد أبلغنا مدير الجهاز ليباشر أفراد الحرس البلدي بالمرور على المحلات لغرض التفتيش على هذه المواد وعلى المواطنين بالتعاون معنا للإبلاغ عنها حال وجودها بالمحلات”.