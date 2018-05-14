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نجاحات استثنائية تحقق مؤخرا على تنظيم داعش الإرهابي بفضل الجهد والتعاون الأمني والاستخباراتي بين الدول المصممة على دحر داعش ومنعه من العودة.

واليوم أكثر من أي وقت سبق, يضيق الحبل حول عنق أمير التنظيم الإرهابي أبوبكر البغدادي باعتقال أكبر القيادات في التنظيم وأقرب مساعدي زعيم التنظيم, وفي القريب العاجل سوف ينهار تنظيمه الإرهابي الباطل فوق رأسه بينما الشعوب المحررة سوف تنهض منتصرة.

أفادت مصادر أمنية عراقية أن ضباطا في المخابرات العراقية استخدموا تطبيقا على هاتف أحد مساعدي زعيم تنظيم داعش الإرهابي المحتجز لديهم للأيقاع بأربعة من قادة التنظيم.

وقال المستشار الأمني هشام الهاشمي إن السلطات التركية ألقت القبض على إسماعيل العيثاوي المعروف بكنيته أبو زيد العراقي، في فبراير الماضي في تركيا وسلمته لمسؤولين في المخابرات العراقية.

وأفاد الهاشمي بأن العيثاوي مساعد مباشر لزعيم التنظيم أبوبكر البغدادي وكان مسؤولا عن التحويلات المالية إلى الحسابات المصرفية للتنظيم في عدة دول، وقد استخدمت المخابرات العراقية تطبيق تليغرام للرسائل على هاتف العيثاوي للإيقاع بقادة آخرين من التنظيم واستدراجهم لعبور الحدود من سوريا إلى العراق، وألقي القبض عليهم بينهم صدام الجمل وهو سوري وكان والي منطقة شرق الفرات في التنظيم.

وقال المستشار الأمني: “العملية تمت بالتعاون مع المخابرات الأمريكية من ضمن التحالف والمخابرات التركية”، مشيرا إلى أن ضباط المخابرات العراقية والأمريكية تمكنوا، بعد القبض على العيثاوي، من الكشف عن الحسابات المصرفية للتنظيم وجميع الشفرات التي كان يستخدمها.