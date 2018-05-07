أخبار ليبيا 24-خاص

أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق على الحبري عن تأسيس صندوق استثمار يسمى الصندوق الوطني للاستثمار والتنمية، بقيمة 10 مليار دينار ليبي على أن يصدر قرار إنشائه بقانون من مجلس النواب، بحسب ما نقله أحد أساتذة جامعة بنغازي.

وقدم الحبري خلال اليوم الأول من انطلاق المؤتمر والمعرض الدولي لإعادة اعمار مدينة بنغازي مشروع قانون لتمويل إعادة الاعمار يتضمن موارد مالية ومنها استقطاع 5% من عوائد النفط للاعمار واستقطاع 25% من أرباح المؤسسة الليبية للاستثمار واستقطاع 25 % من أرباح المصرف المركزي وبعض الاستقطاعات الأخرى .