أخبار ليبيا 24-خاص

كشف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المتواجدة في بنغازي فرج الحاسي لأخبار ليبيا 24 عن ما سماه بـ”العناوين العريضة” للمؤسسة التي قررت القيادة العامة للجيش الليبي تسليمها المنشآت النفطية.

وقال الحاسي لمراسلنا أن أول هذه العناوين العريضة سيكون احترام العقود النفطية المبرمة مع مؤسسة النفط المتواجدة في طرابلس ، وخص فقط تلك التي سماها بـ”العقود غير المشبوهة.

وشدد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط على أن الموانئ التي تعمل الآن تحت ادراته وهي “راس لانوف والزويتينة الواقعين في منطقة الهلال النفطي وميناء الحريقة في طبرق”، ولم يذكر مينائي البريقة والسدرة وهو أكبر موانئ تصدير النفط في ليبيا.

وأفصح الحاسي عن جولة يقوم بها لعدد من الشركات النفطية بدأها اليوم بزيارة شركة الخليج العربي للنفط ومقرها بنغازي، مبيناً أنه خلال الأيام القادمة سيقوم بزيارة مدينة طبرق حيث ستكون له جولة بميناء الحريقة النفطي” .

وكان الناطق باسم القيادة العامة العميد أحمد المسماري قد قال يوم أمس الإثنين في مؤتمر صحفي أن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر قرر تسليم المنشآت النفطية الموجودة تحت سيطرة القوات المسلحة إلي المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة برئاسة فرج سعيد الحاسي .

وطالب المسماري إلى أن “يتم احتساب القوات المسلحة كإقليم رابع للتسليح والتدريب والتطوير.

وأضاف أنهم لم يستلموا أي مبالغ من مؤسسة النفط برئاسة صنع الله

مؤكدا أنهم كانوا يسلمون في كل مرة موانئ النفط لصنع الله دون أن يتدخلوا في عملهم أو دخول البواخر.

وتابع أن صنع الله تجاهل تضحيات رجال الجيش الوطني ولم ينتبه أن من أمن هذا المصدر هم رجال القوات المسلحة الليبية ولم ينبته لعلاج جرحاه أو توفير احتياجاته.

وقال المسماري أنهم اكتشفوا أن النفط هو مصدر تمويل الهجمات على موانئ النفط وأين يعالج جرحى هذه الجماعات من الجماعة الإسلامية المقاتلة والإخوان وكيف يقبض المرتزقة التشاديون مرتباتهم بالدولار.

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