أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المتواجدة في بنغازي فرج سعيد الحاسي في تصريح لأخبار ليبيا 24 أنه لا معنى لبيان الدول الأربعة الذي صدر أمس الإربعاء من حكومات الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا لعودة تبعية حقول النفط في رأس لانوف والسدرة لمؤسسة طرابلس التابعة لحكومة الوفاق .

وأعتبر الحاسي أن هذا البيان لا يرتقي لشيء وليس له معنى ويعتبر تصعيدا للموضوع .

وتحدث عن زيارته يوم أمس لشركات السدرة ورأس لانوف والبريقة والزويتينة واصفاً إياها بأنها كانت إيجابية وانه كان هناك تعاون في التسليم والاستلام وأن الجميع تفهم دور المؤسسة في بنغازي التابعة للحكومة المؤقتة .

وتابع الحاسي “أعمالنا متواصلة ولن نتوقف والشرعية معنا وسوف تتواصل زيارتنا لباقي الشركات والمواقع .قرار الجيش بتسليم هذه الموانئ للمؤسسة في بنغازي قرار صائب وصحيح وسوف يشعر المواطن بالفارق حين تستتب الأمور في الدولة .

واستطرد “رسالتنا كانت واضحة لكل الشركات النفطية ويجب أن تتعاون هذه الشركات معنا والإدارات غير المتعاونة سيكون لنا معهم شأن أخر” .

وكانت حكومات فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وأمريكا قد شددت على ضرورة أن تظل تبعيّة حقول النفط في رأس لانوف والسدرة تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط الشرعية وتحت الرقابة الوحيدة لحكومة الوفاق.

وأعربت الحكومات الأربعة في بيان مشترك عن قلقها إزاء الإعلان عن نقل تبعيّة حقول النفط في رأس لانوف والسدرة ووضعها تحت سيطرة كيان آخر غير المؤسسة الوطنية للنفط الشرعية في طرابلس.

وأكدت الحكومات في بيانها أن منشآت النفط الليبية وإنتاج النفط وعائداته تعتبر ملك للشعب الليبي مشيرة إلى أن أي محاولة للالتفاف على نظام عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيسبّب ضررا بالغا لاقتصاد ليبيا، ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوّض استقرارها الأوسع.

وشددت على أن هذه الموارد الليبية الحيوية لابد أن تظل تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط الشرعية وتحت الرقابة الوحيدة لحكومة الوفاق الوطني، على النحو المبيّن في في قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2259 (2015) و2278 (2016) و 2362 (2017)، ويدين قرار مجلس الأمن رقم 2362 (2017) محاولات تصدير النفط بشكل غير مشروع، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات البترولية المكرّرة من ليبيا من قبل مؤسسات موازية لا تعمل تحت سلطة حكومة الوفاق الوطني.

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