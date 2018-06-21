أخبار ليبيا 24

خسر الجيش الليبي 9 من مقاتليه اليوم الخميس في عملية الاجتياح المقدس الهادفة لتحرير مينائي السدرة وراس لانوف من قبضة مجموعات مسلحة يقودها إبراهيم الجضران.

وفيما يلي أسماء الشهداء التسعة:-

1-صالح عبدالسلام مقاوي من مدينة الأبيار

2-مرعي حسن بن علي من مدينة بنغازي

3-بدر جبر السعيطي من بلدة سلطان

4-محمد آدم من مدينة سبها

5- عبد الرازق بوهيبه من مدينة توكرة

6-محمد غيث فرج الورفلي من مدينة اجدابيا

7-موسي الطيار من مدينة توكرة

8-العقيد محمد احمدي البرغثي من مدينة توكرة

9-حميد إدريس الحوتي من مدينة الأبيار

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