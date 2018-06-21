أخبار ليبيا 24
خسر الجيش الليبي 9 من مقاتليه اليوم الخميس في عملية الاجتياح المقدس الهادفة لتحرير مينائي السدرة وراس لانوف من قبضة مجموعات مسلحة يقودها إبراهيم الجضران.
وفيما يلي أسماء الشهداء التسعة:-
1-صالح عبدالسلام مقاوي من مدينة الأبيار
2-مرعي حسن بن علي من مدينة بنغازي
3-بدر جبر السعيطي من بلدة سلطان
4-محمد آدم من مدينة سبها
5- عبد الرازق بوهيبه من مدينة توكرة
6-محمد غيث فرج الورفلي من مدينة اجدابيا
7-موسي الطيار من مدينة توكرة
8-العقيد محمد احمدي البرغثي من مدينة توكرة
9-حميد إدريس الحوتي من مدينة الأبيار
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