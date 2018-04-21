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احتلت القوات المسلحة العربية الليبية المرتبة التاسعة، لأقوى الجيوش الأفريقية لعام 2018، فيما احتلت مصر والجزائر صدارة الترتيب.

وذكر تقرير لمنظمة “غلوبال فاير باور” الأمريكية لتصنيف قدرات الجيوش حول العالم أن الجيش الليبي يحتل حاليًا المرتبة الـ74 بين 136 دولة التي شملها تقرير المنظمة، إذ حصد على تقييم بلغ 1.2558 نقطة على مؤشر المنظمة.

وأشارت إلى أن الجيش المغربي حل في المرتبة السابعة، تبعه كل من السودان وليبيا بالمركزين الثامن والتاسع تباعًا، بينما احتل الجيش التونسي المركز الحادي عشر بالقائمة الأفريقية التي شملت تقييم قوة 34 جيشًا أفريقيًا.

وسيطرت الجيوش العربية على صدارة الترتيب القاري، إذ لم يتخللها سوى الجيش الجنوب الأفريقي بالمركز الثالث، وجيوش نيجيريا وأنغولا وإثيوبيا بالمراكز الرابع والخامس والسادس.

وأوضحت المنظمة أن مصر والجزائر تحتلان صدارة الترتيب لأقوى الجيوش الإفريقية لعام 2018.

واشتعلت المنافسة بين الجيشين المصري والجزائري بعدما أشارت المؤشرات، إلى ارتفاع تصنيف الجيش الجزائري مع هبوط بسيط للجيش المصري.