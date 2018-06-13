أخبار ليبيا 24

حجزت دورية عسكرية تونسية، الثلاثاء، شاحنة قادمة من الحدود الليبية وعلى متنها شحنة أسلحة خفيفة، بحسب وكالة تونس إفريقيا.

وقالت الوكالة أن الدورية رصدت شاحنتي تهريب على مستوى رسم الحدود البرية التونسية الليبية بجهة جنين، بصدد تبادل السلع، وسيارة ثالثة بالتراب التونسي تقوم بمراقبة المنطقة لكشف اقتراب التشكيلات العسكرية.

وأوضحت أنه وبتقدم الدورية نحو منطقة تبادل السلع عادت السيارة القادمة من التراب الليبي أدراجها إلى ليبيا، فيما أوقفت الدورية العسكرية السيارة الأخرى بعد أن قامت بالرمي على عجلاتها عند عدم امتثالها للأمر بالتوقف.

وبينت أن ركابها الشاحنة المحجوزة الثلاثة تمكنوا من الهرب على متن السيارة التي كانت تقوم بعملية المراقبة.

وبتفتيش الشاحنة تم العثور على 256 بندقية صيد، منها 255 بندقية عيار 12 مم وواحدة عيار 9 مم.

وتعتبر هذه العملية هي الثانية التي تجري على الحدود الليبية من جهة تطاوين في غضون شهرين إذ أعلنت وزارة الدفاع التونسية، في 5 ابريل الماضي، إحباط محاولة لتهريب شاحنات تحمل محروقات إلى البلاد قادمة من الأراضي الليبية.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على موقعها، إن منظومة المراقبة الإلكترونية للجيش التونسي رصدت في المنطقة العازلة من محافظة تطاوين على الحدود مع ليبيا شاحنة تحمل صهريج وقود، و8 شاحنات تهريب محملة بمحروقات (لم تحددها)، وسيارتين رباعيتي الدفع، قادمة من ليبيا إلى الأراضي التونسية.

وأفادت بأنه تم إيقاف 4 مهربين تونسيين في حين فر بقية المهربين على متن السيارتين باتجاه ليبيا.

وكانت تونس قد أقامت في يوليو 2015 خندقًا عازلًا بطول 220 كلم على حدودها مع ليبيا؛ بعد تصاعد المخاوف من تسلل إرهابيين من الأراضي الليبية إلى تونس، فيما تمّ في 2017 تركيب منظومة مراقبة إلكترونية على الحدود.

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